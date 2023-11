Téléthon – Beaumont-en-Auge Village Beaumont-en-Auge, 25 novembre 2023, Beaumont-en-Auge.

Beaumont-en-Auge,Calvados

Rallython : bâptême en voiture de rallye.

Par les bénévoles du téléthon de Villers et ceux de Beaumont en Auge : baptême de voiture de rallye par DH coaching avec Daniel Hervieu.

Devenez copilote d’un jour dans une vraie voiture de rallye, le parcours est localisé à Beaumont en Auge,

circuit fermé de 2km200 retour sur 1km400 avec deux ouvreurs.

Le club photo de Villers sera sur place, chaque copilote sera photographié, sanglé dans la voiture, la photo pourra être achetée par ceux qui le souhaitent au profit du téléthon.

Buvette sur place.

Un tirage au sort désignera une des dix voitures de rallye pour le tour de baptême.

Recette partagée avec le téléthon de Beaumont en Auge..

2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

Village

Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie



Rallython: rally car drive.

Villers telethon volunteers and Beaumont en Auge telethon volunteers: rally car baptism by DH coaching with Daniel Hervieu.

Become co-pilot for a day in a real rally car, the course is located in Beaumont en Auge,

closed circuit of 2km200 and 1km400 with two openers.

The Villers Photo Club will be on hand, and each co-driver will be photographed, strapped into the car, with photos available for purchase by those who wish to benefit the telethon.

Refreshments on site.

A draw will select one of the ten rally cars for the baptism tour.

Proceeds shared with Beaumont en Auge telethon.

Rallython: un viaje en coche de rally.

A cargo de los voluntarios del telemaratón de Villers y los de Beaumont en Auge: bautismo en coche de rally mediante coaching DH con Daniel Hervieu.

Conviértase en copiloto por un día en un auténtico coche de rally. El recorrido está situado en Beaumont en Auge,

circuito cerrado de 2km200 vuelta sobre 1km400 con dos abridores.

El Villers Photo Club estará presente, y cada copiloto será fotografiado, atado al coche, con fotos disponibles para su compra por aquellos que deseen donarlas al telemaratón.

Refrescos in situ.

Se sorteará uno de los diez coches de rally para la gira de bautismo.

La recaudación se compartirá con el telemaratón de Beaumont en Auge.

Rallython: Pfingstfahrt in einem Rallyeauto.

Die Freiwilligen des Telethons von Villers und Beaumont en Auge bieten eine Taufe in einem Rallyeauto durch DH-Coaching mit Daniel Hervieu an.

Werden Sie für einen Tag Beifahrer in einem echten Rallyeauto. Die Strecke befindet sich in Beaumont en Auge,

geschlossener Rundkurs von 2km200 zurück auf 1km400 mit zwei Platzanweisern.

Der Fotoclub von Villers wird vor Ort sein, jeder Copilot wird fotografiert und im Auto angeschnallt. Das Foto kann von denjenigen, die es wünschen, zugunsten des Telethons gekauft werden.

Getränke vor Ort.

Bei einer Verlosung wird eines der zehn Rallyeautos für die Taufe bestimmt.

Der Erlös wird mit dem Telethon von Beaumont en Auge geteilt.

Mise à jour le 2023-11-10 par Calvados Attractivité