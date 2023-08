Festival Classic-en-Auge Village Beaumont-en-Auge, 2 septembre 2023, Beaumont-en-Auge.

Beaumont-en-Auge,Calvados

Amateurs de belles voitures, vous serez servis !

Au programme : Exposition automobile, concours d’élégance, rallye touristique, guinguette du classic, tables rondes, animations, food drink, DJ Set..

Samedi 2023-09-02 fin : 2023-09-03 . .

Village

Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie



If you’re a lover of beautiful cars, you’re in for a treat!

On the program: car show, concours d’élégance, tourist rally, classic guinguette, round tables, entertainment, food drinks, DJ set.

Si te gustan los coches bonitos, ¡estás de suerte!

En el programa: exposición de coches, concurso de elegancia, rally turístico, guinguette clásica, mesas redondas, animación, comida y bebida, DJ set.

Liebhaber schöner Autos werden hier bedient!

Auf dem Programm stehen: Autoausstellung, Eleganzwettbewerb, touristische Rallye, Guinguette du Classic, runde Tische, Animationen, Fooddrinks, DJ-Set.

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche