Cher Venez retrouver l’incontournable et chaleureuse ambiance d’un des plus célèbres Marchés de Noël du Cher installé au centre du village sous un chapiteau d’illuminations : artisanat, marrons grillés, vin chaud, restauration rapide & restauration assise sous barnum chauffé. Le Marché de Noël de Menetou-Salon est un rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année dans le Cher. associationmsef@orange.fr +33 2 48 64 81 71 Marché de Noël

