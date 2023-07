Portes ouvertes du Village Artisanal Village artisanal Bourg-la-Reine Catégories d’Évènement: Bourg-la-Reine

Hauts-de-Seine Portes ouvertes du Village Artisanal Village artisanal Bourg-la-Reine, 16 septembre 2023, Bourg-la-Reine. Portes ouvertes du Village Artisanal Samedi 16 septembre, 10h00 Village artisanal Portes ouvertes du Village Artisanal C’est en 1999 qu’est née l’idée d’un village artisanal. L’objectif était de maintenir l’artisanat de proximité en attirant, en un lieu unique, des professionnels indépendants. Dès le 1er février 2000, une convention de partenariat entre la ville de Bourg-la-Reine et la Chambre des Métiers des Hauts-de-Seine est conclue en ce sens. Sur une parcelle 2000 m², les travaux sont lancés quelques années plus tard aux côtés d’un bâtiment en meulière, ancien dispensaire. Inauguré en avril 2006, le village artisanal est composé de 15 ateliers d’environ 50 m² comportant un espace atelier, un bureau et des sanitaires. Chaque lot est aménageable par son occupant en fonction de ses besoins Le Village accueille aujourd’hui une grande variété de professions et de savoir-faire. Village artisanal 29 rue de la Bièvre 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 79 71 43 24 https://www.bourg-la-reine.fr Inauguré en 2006, le Village Artisanal est né de la volonté de regrouper en un même lieu les différents corps de métier essentiels à la construction ou la restauration afin de sauvegarder l’artisanat. La quinzaine d’ateliers d’environ 50 m² chacun s’articule aujourd’hui autour d’une place centrale qui donne à ce lieu des allures de village dans la ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

