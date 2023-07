Exposition de véhicules de collection Village artisanal Bourg-la-Reine Catégories d’Évènement: Bourg-la-Reine

Hauts-de-Seine Exposition de véhicules de collection Village artisanal Bourg-la-Reine, 16 septembre 2023, Bourg-la-Reine. Exposition de véhicules de collection Samedi 16 septembre, 10h00 Village artisanal Entrée libre Exposition de véhicules de collection L’association « Les Bieilles Marnaises » de Bourg-la-Reine œuvre depuis plus de 30 ans en faveur de la préservation du patrimoine automobile par l’entraide, l’échange de savoir-faire et le partage des connaissances techniques et documentaires. Mûs par leur passion, les membres de l’association présenteront une quinzaine d’automobiles exceptionnelles parmi lesquelles la toute première jaguar construite en série à avoir atteint les 200km/h en 1948 et possédée par de nombreuses stars hollywoodiennes ; le coupé sport René Bernard développé à Assy en Haute-Savoie, un modèle unique au monde ; le seul exemplaire d’une Mazda de 1970 présent sur le sol français ; ou encore les emblématiques du fleuron automobile français adoptées par le Général de Gaulle (la DS) ou Jacques Chirac (la CX) et complétées par leur ancêtre, la Citroën Traction de 1934. Village artisanal 29 rue de la Bièvre 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 79 71 43 24 https://www.bourg-la-reine.fr Inauguré en 2006, le Village Artisanal est né de la volonté de regrouper en un même lieu les différents corps de métier essentiels à la construction ou la restauration afin de sauvegarder l’artisanat. La quinzaine d’ateliers d’environ 50 m² chacun s’articule aujourd’hui autour d’une place centrale qui donne à ce lieu des allures de village dans la ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

