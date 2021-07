Bonneval-sur-Arc Bonneval-sur-Arc Bonneval-sur-Arc, Savoie Village animation Bonneval-sur-Arc Bonneval-sur-Arc Catégories d’évènement: Bonneval-sur-Arc

Savoie

Village animation Bonneval-sur-Arc, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Bonneval-sur-Arc. Village animation 2021-07-06 14:30:00 – 2021-07-06 16:30:00 Terrain multisports D902

Bonneval-sur-Arc Savoie Bonneval-sur-Arc Après-midi festive dédiée aux familles. De nombreuses animations gratuites : Jeux en bois, jeux de précision, défis sportifs… dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Lieu Bonneval-sur-Arc Adresse Terrain multisports D902 Ville Bonneval-sur-Arc