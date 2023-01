Village Animation – 15/01/2023 Aragnouet Aragnouet OT de Piau-Engaly, CDT65 Aragnouet Catégories d’Évènement: Aragnouet

Hautes-Pyrénées

Village Animation – 15/01/2023 Aragnouet, 15 janvier 2023, Aragnouet OT de Piau-Engaly, CDT65 Aragnouet. Village Animation – 15/01/2023 PIAU ENGALY Station de Piau à la station Aragnouet Hautes-Pyrénées Station de Piau PIAU ENGALY

2023-01-15 14:00:00 – 2023-01-15 16:00:00

Station de Piau PIAU ENGALY

Aragnouet

Hautes-Pyrénées Aragnouet Rejoignez notre irremplaçable et unique équipe d’animateurs au « Village Animation » près du Jardin des Neiges pour découvrir les animations de l’instant! De bons moments complices à partager en famille!

Rendez-vous en front de neige à l’arrivée de nouveau tapis d’initiation de l’espace débutant et aire ludique de la Marmotte, zone d’activités récréatives. Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo. 14H00 – 16H00 infos@piau-engaly.com +33 5 62 39 61 69 https://www.piau-engaly.com/ Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet

dernière mise à jour : 2023-01-11 par OT de Piau-Engaly|CDT65

Détails Catégories d’Évènement: Aragnouet, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aragnouet à la station Adresse Aragnouet Hautes-Pyrénées OT de Piau-Engaly, CDT65 Station de Piau PIAU ENGALY Ville Aragnouet OT de Piau-Engaly, CDT65 Aragnouet lieuville Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Departement Hautes-Pyrénées

Aragnouet à la station Aragnouet OT de Piau-Engaly, CDT65 Aragnouet Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aragnouet-ot-de-piau-engaly-cdt65-aragnouet/

Village Animation – 15/01/2023 Aragnouet 2023-01-15 was last modified: by Village Animation – 15/01/2023 Aragnouet Aragnouet à la station 15 janvier 2023 Aragnouet Aragnouet, Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées OT de Piau-Engaly|CDT65 PIAU ENGALY Station de Piau à la station Aragnouet Hautes-Pyrénées

Aragnouet OT de Piau-Engaly, CDT65 Aragnouet Hautes-Pyrénées