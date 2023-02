Rassemblement d’artisans d’Art à la Manufacture Village Afpa, La Manufacture, 1 avril 2023, Blavozy.

Ebéniste, bijoutier-joaillier lapidaire, maroquinière, tapissière d’ameublement, vannière, potière-céramiste… Venez à la rencontre des artisans d’Art au sein des ateliers partagés de la Manufacture!

Village Afpa, La Manufacture 474 avenue René Descartes, 43700 Saint Germain Laprade Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

La Manufacture du Puy a ouvert ses portes en juin 2020. Implantée sur le Village Afpa, à Saint Germain Laprade, elle accueille au sein de ses ateliers partagés, des artisans en résidence, pour leur permettre de se lancer, de développer et de vivre de leur activité, dans une logique d’entraide, de partage et de mutualisation. Dans ce lieu unique en Haute-Loire cohabitent, se mêlent et s’enrichissent des savoir-faire multiples : ébénisterie, tournage sur bois, tapisserie d’ameublement, maroquinerie, bijouterie…

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, la Manufacture vous ouvre ses portes. Venez à la rencontre des artisans d’Art de notre territoire ! Le temps d’un week-end, venez apprendre et échanger avec ces femmes et ces hommes passionnés, qui créent de leurs mains des pièces uniques qui subliment notre quotidien.

La manifestation se déroulera sur 3 jours, les vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril :

• Le vendredi sera dédié au public scolaire. Les écoles primaires des alentours sont invitées à venir rencontrer les artisans d’Art et découvrir des métiers parfois peu connus.

• Samedi et dimanche seront ouverts à tout public. Les artisans d’Art vous feront découvrir leur métier et leur savoir-faire à travers de nombreuses démonstrations et l’exposition de leurs réalisations. Certains proposeront également des ateliers d’initiation accessibles sur inscription préalable.

Vous pourrez rencontrer :

Sylvain Charpentier, tourneur sur bois, Bubostyl ;

Jimmy Minarovits, ébéniste, Henro Manufactura ;

Aurélie Delgado, maroquinière, Henro Manufactura ;

Flavien Barrois, bijoutier-joaillier et lapidaire, Flavien Barrois ;

Claire Lefebvre, créatrice de bijoux fantaisie spécialité “upcycling”, L’arbre aux mille bijoux ;

Marie-Pierre Decolin-Volle, vannière, Les BrinsDylles ;

Amélie Fayolle, tapissière d’ameublement et décoratrice, Amélie Tapiss’Hier ;

Frédéric Villemagne, fabricant de luminaires, Au flot des idées ;

Sara Vandermersch, bijoutière, Zamatille ;

Pierre-Alexandre Mesona, ébéniste, meilleur apprenti de France, Pierre-Alexandre Mesona.



