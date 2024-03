VILLAGE 1900 RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES Xaronval, dimanche 21 juillet 2024.

VILLAGE 1900 RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES Xaronval Vosges

Dimanche

Chaque dimanche, une thématique rassemblement de voitures anciennes

Du taxi de la Marne de 1908 aux 2 CV des années 60, toutes ces vieilles mécaniques sur leur 31 et leurs chauffeurs en costumes d’époque vous feront retourner aux années passées. A voir et revoir sans modération.

Restauration sur réservation via notre site www.xaronvalvillage1900.fr ou par téléphone au 03 29 38 06 27.Tout public

6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 11:00:00

fin : 2024-07-21 18:00:00

17 rue du Chanoine Houot

Xaronval 88130 Vosges Grand Est village1900@wanadoo.fr

