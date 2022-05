VILLAGE 1900 – LES NOCES EN 1900

Dimanche, c’est le jour des Noces à Xaronval. A partir de 11 h, venez revivre le temps d’une journée le mariage comme il se passait dans nos villages en 1900.

Grande effervescence à « La Ferme » où la famille de la mariée s’affaire pour accueillir le marié. Celui-ci vient chercher sa promise…mais aussi la dot !

Échange des consentements devant Monsieur le Maire, signature des registres par les témoins puis passage devant Monsieur le Curé qui vous fera un sermon dont vous vous souviendrez .

Restauration sur réservation via notre site : www.xaronvalvillage1900.fr ou par téléphone au 03 29 38 06 27.

