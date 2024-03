VILLAGE 1900 LES ANNÉES 60 Xaronval, dimanche 28 juillet 2024.

Pinups et voitures anciennes américaines plongeront les visiteurs en plein cœur des sixties.

Si vous voulez changer de look, vous trouverez sans doute votre bonheur dans les boutiques sur place vêtements, coiffure, accessoires et plein d’autres surprises encore…

Restauration dans le thème sur place.

Restauration sur réservation via le site www.xaronvalvillage1900.fr ou par téléphone au 03 29 38 06 27.Tout public

6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 11:00:00

fin : 2024-07-28 18:00:00

17 rue du Chanoine Houot

Xaronval 88130 Vosges Grand Est village1900@wanadoo.fr

