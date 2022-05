VILLAGE 1900 – LES ANNÉES 60 Xaronval Xaronval Catégories d’évènement: Vosges

Village 1900 :Les années 60 au village 1900

Venez fêter les années 60, une escapade dans le passé, une ambiance rock’n’ roll tout au long de la journée avec le groupe Vintage, les pins’up et les belles chevrolet ! Cette expérience vous tente ? Alors on vous y invite de 11h à 18h à Xaronval (30 min de Nancy et 20 d’Épinal) Restauration sur place et animations du Village 1900 habituelles.

Restauration sur réservation via notre site : www.xaronvalvillage1900.fr ou par téléphone au 03 29 38 06 27.

Respect des mesures sanitaires en vigueur village1900@wanadoo.fr +33 3 29 38 06 27 http://www.xaronvalvillage1900.fr/ Jean Paul Vetter

