VILLAGE 1900 – LA LESSIVE ET LA VIE À LA CAMPAGNE EN 1900 2021-09-05 11:00:00 11:00:00 – 2021-09-05 18:00:00 18:00:00

Xaronval Vosges Xaronval Chaque dimanche, une thématique : La lessive et la vie à la campagne en 1900

C’est jour de grande lessive à Xaronval. Nos bénévoles vous feront revivre le lavage du linge comme il avait lieu du temps de nos arrières grands-parents. Trempage du linge dans de grands baquets en bois, chauffe des lessiveuses sur des feux de bois, lessive à la cendre, frottage et battage à la main et rinçage dans le Colon. Nos lavandières mettent tout leur savoir-faire et leur énergie pour vous montrer comment cela se passait au temps où il n’y avait pas de machine à laver le linge. Elles ne manqueront pas non plus de couaroyer au lavoir et d’échanger les derniers potins du village !

Restauration sur réservation via notre site : www.xaronvalvillage1900.fr ou par téléphone au 03 29 38 06 27.

village1900@wanadoo.fr +33 3 29 38 06 27 http://www.xaronvalvillage1900.fr/

