VILLAGE 1900 GUINGUETTE ET COURSE GARÇONS DE CAFÉ Xaronval, dimanche 18 août 2024.

Dimanche

Chaque dimanche, une thématique Guinguette et garçons de café.

Au cœur du Village 1900, musée vivant fort de ces 10 sites à visiter, se mêleront fanfare, pianos mécaniques, et chanteurs de rue pour une journée tapageuse et joyeuse. Petite restauration à plusieurs endroits dans le village, guinguette au bord de l’eau.

Ambiance festive et détendue.Tout public

6 EUR.

Début : 2024-08-18 11:00:00

fin : 2024-08-18 18:00:00

17 rue du Chanoine Houot

Xaronval 88130 Vosges Grand Est village1900@wanadoo.fr

