VILLAGE 1900 CERTIFICAT D’ÉTUDES ET JOURNÉE DES ENFANTS Xaronval, dimanche 11 août 2024.

VILLAGE 1900 CERTIFICAT D’ÉTUDES ET JOURNÉE DES ENFANTS Xaronval Vosges

Dimanche

Chaque dimanche, une thématique Certificat d’études et journée des enfants

Ça y est, c’est le moment tant attendu et redouté de se présenter au certificat d’études. Prêts. A vos encriers. Épreuves d’arithmétique, de dictée, de calcul mental et de culture générale. Et deux épreuves facultatives qui restent secrètes.

Inscription obligatoire, début des épreuves (adultes et enfants) à 14h15. Renseignements au 03 29 38 06 27.

Restauration sur réservation via notre site www.xaronvalvillage1900.fr ou par téléphone au 03 29 38 06 27.Tout public

6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 11:00:00

fin : 2024-08-11 18:00:00

17 rue du Chanoine Houot

Xaronval 88130 Vosges Grand Est village1900@wanadoo.fr

L’événement VILLAGE 1900 CERTIFICAT D’ÉTUDES ET JOURNÉE DES ENFANTS Xaronval a été mis à jour le 2024-03-05 par OT MIRECOURT