(20e S)

38 rue Etoupée

Villa construite par l’architecte Georges Ruel. Visites commentées de la Villa et présentation de l’œuvre de l’architecte George Ruel. Sam 16 : 14h30

Dim 17 : 11h

Durée : 1h

Renseignements sur www.assovillavogue.fr

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

