Festival Pauline Viardot Villa Viardot Bougival, 20 octobre 2023, Bougival.

Festival Pauline Viardot 20 – 22 octobre Villa Viardot sur inscription – 15€/30 €

La Villa Viardot , à Bougival, vient d’être restaurée et a été inaugurée lors des Journées du Patrimoine.

Réunie par la nouvelle équipe de l’Association des Amis de Georges Bizet, une nouvelle génération d’artistes s’attache à aller aux sources de la musique du XIXe siècle, à l’instar de l’hôtesse de la Villa qui, en son temps, faisait renaître les maîtres anciens.

Autour d’une équipe de pianistes spécialistes du jeu romantique issus des centres européens de recherche tels que la Schola Cantorum Basiliensis, les Universités de Berne, Vienne et Paris-Sorbonne, la Fondation Royaumont et La Nouvelle Athènes, des mélodies de Pauline Viardot dialogueront avec les œuvres de ses contemporain(nes).

Conférence samedi 21 octobre à 15h (gratuite sur réservation) : « Pauline Viardot, au cœur de la création romantique européenne » par Hervé Lacombe, musicologue, professeur à l’université Rennes 2, membre senior de l’Institut universitaire de France et Président des Amis de Georges Bizet.

Villa Viardot 16 rue Yvan Tourgueneff Bougival 78380 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesamisdebizet.com/festival-pauline-viardot/ »}, {« type »: « email », « value »: « agbizetdirection@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T17:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-22T18:30:00+02:00 – 2023-10-22T19:30:00+02:00

concert festival

Amis de Georges Bizet