Melodic Vibrations villa Vauban, avenue Monterey, 4 juin 2023, Luxembourg.

Melodic Vibrations Dimanche 4 juin, 16h00 villa Vauban, avenue Monterey

Le chœur Melodic Vibrations a été créé en 2019 et est dirigé par Priscila Da Costa, chanteuse de rock, auteure compositrice et Coach Vocal. Ce cours s’adresse à tout le monde qui aime chanter! L’avantage : pour chanter dans ce chœur, les participant.e.s ne nécessitent pas de connaissances musicales particulières. Découvrez les bénéfices psychologiques, physiques, sociales et éducatifs en chantant dans un chœur! Le répertoire couvre les genres du rock et pop comme les chansons Go with the flow (Queens of the Stone Age), Eye of the tiger (Survivor) ou bien These boots are made for walking (Nancy Sinatra).

villa Vauban, avenue Monterey Luxembourg-ville Luxembourg 1118 Ville-Haute Canton Luxembourg +352 4796 4900 http://www.jardinsluxembourg.com Le chœur Melodic Vibrations a été créé en 2019 et est dirigé par Priscila Da Costa, chanteuse de rock, auteure compositrice et Coach Vocal. Ce cours s’adresse à tout le monde qui aime chanter! L’avantage : pour chanter dans ce chœur, les participant.e.s ne nécessitent pas de connaissances musicales particulières. Découvrez les bénéfices psychologiques, physiques, sociales et éducatifs en chantant dans un chœur! Le répertoire couvre les genres du rock et pop comme les chansons Go with the flow (Queens of the Stone Age), Eye of the tiger (Survivor) ou bien These boots are made for walking (Nancy Sinatra). tram, parking, pied

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

© Villa Vauban