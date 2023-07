Union Quoi? International·e : « Murmures de diseuses » sur invitation d’AWARE à la Villa Vassilieff Villa Vassilieff Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Union Quoi? International·e : « Murmures de diseuses » sur invitation d’AWARE à la Villa Vassilieff

L’équipe d’AWARE: Archives of Women Artists, Research and Exhibitions et les artistes du collectif Union Quoi? International·e convient le public à visiter la Villa Vassilieff, ancien atelier de l’artiste Marie Vassilieff, et à réfléchir aux notions d’héritage et d’archives au sein de cet espace.

Ce sera pour vous l’occasion d’explorer ce lieu et son aménagement conçu par matali crasset, notamment le centre de recherche et de documentation entièrement dédié aux artistes femmes et à l’art féministe, ainsi que la salle de projection et la salle d’écoute.

Les membres du collectif Union Quoi? International·e ont carte blanche pour concevoir des temps d’ateliers et de performance liées aux pratiques d’archivage et de transmission de l’héritage et des cultures vernaculaires.

Retrouvez la programmation complète sur notre site : awarewomenartists.com

Union Quoi? International·e est composé d’étudiant·es et ancien·nes étudiant·es d’écoles d’arts : « Nous nous approprions ce terme « International·e » par un usage plus sensible et réfléchissons ensemble: ‘Nous nous sommes retrouvé·es ici, en France, comment vivons-nous la conséquence de l’internationalité aujourd’hui?’ Nous nous aidons et apprenons ensemble afin de défaire ces catégorisations violemment enracinées dans nos différentes histoires. La convergence de nos questions, de nos pensées et de nos perspectives plurielles nous a permis de constituer un lieu ouvert à la considération et à l’imagination. »

Union Quoi? International·e va intervenir dans l’espace autour de la question de la transmission matrilinéaire, inspiré du travail de Trinh T. Minh Ha sur les histoires de grands-mères, en proposant au public de participer à différents ateliers, discussions et projections.

Au programme :

• Ateliers d’écriture multilangue pour les enfant.e.s et les adultes

• Echanges d’histoires « tresse une mèche de mes cheveux avec les tiens »

• « Lettres à nos aînés » : Intervention et activation du centre de documentation avec la participation du public

• Programmation de films dans la salle de projection

• Conférences et lectures

Villa Vassilieff
21 rue du Maine
75015 Paris

Villa Vassilieff, chemin du Montparnasse, 21 avenue du Maine, 75015 Paris.
Métro : Montparnasse ou Falguière.
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h.
Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Photo de gauche : Margot Montigny / Photo de droite : photo de la première de couverture de Femme, indigène, autre de Trinh T. Minh Ha paru en 2022 aux Editions B42 ; © Lisa Sturacci