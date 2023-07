Journées du Matrimoine – Marie Vassilieff Villa Vassilieff Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Journées du Matrimoine – Marie Vassilieff 16 et 17 septembre Villa Vassilieff

En installant ses bureaux et son centre de documentation à la Villa Vassilieff, AWARE, Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, réinvestit les espaces occupés par Marie Vassilieff (1884-1957).

L’occasion de découvrir l’œuvre de la peintresse, sculptrice, figure de l’âge d’or de Montparnasse, à travers la projection d’un film d’animation et l’écoute d’un podcast.

Villa Vassilieff 21 rue du Maine 75015 Paris Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France 01 43 25 88 32 http://www.villavassilieff.net https://www.facebook.com/villavassilieff/;https://twitter.com/villavassilieff;https://www.instagram.com/villavassilieff/ [{« type »: « link », « value »: « https://hf-idf.org/le-matrimoine/ »}] Vue exté­rieure de la Villa Vassilieff, Paris, 2016. Image : Jean-Baptiste Gurliat Villa Vassilieff, chemin du Montparnasse, 21 avenue du Maine, 75015 Paris. Métro : Montparnasse ou Falguière. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00