Visite commentée de la Villa Vassilieff et découverte de l’association AWARE: Archives of Women Artists, Research and Exhibitions Villa Vassilieff Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite commentée de la Villa Vassilieff et découverte de l’association AWARE: Archives of Women Artists, Research and Exhibitions 16 et 17 septembre Villa Vassilieff Entrée libre

AWARE: Archives of Women Artists, Research and Exhibitions vous invite à découvrir ses locaux à la Villa Vassilieff

L’équipe d’AWARE: Archives of Women Artists, Research and Exhibitions et les artistes du collectif Union Quoi? International·e convient le public à visiter la Villa Vassilieff, ancien atelier de l’artiste Marie Vassilieff, et à réfléchir aux notions d’héritage et d’archives au sein de cet espace.

Ce sera pour vous l’occasion d’explorer ce lieu et son aménagement conçu par matali crasset, notamment le centre de recherche et de documentation entièrement dédié aux artistes femmes et à l’art féministe, ainsi que la salle de projection et la salle d’écoute.

Les membres du collectif Union Quoi? International·e ont carte blanche pour concevoir des temps d’ateliers et de performance liées aux pratiques d’archivage et de transmission de l’héritage et des cultures vernaculaires.

Retrouvez la programmation complète sur notre site :

awarewomenartists.com

L’équipe d’AWARE sera présente pour vous rencontrer et vous raconter l’histoire de Marie Vassilieff et de ce lieu emblématique du quartier de Montparnasse et de la scène artistique parisienne dans lequel l’artiste a installé son atelier et a fondé une académie au tournant des années 1910.

A l’issue de la Première Guerre mondiale, l’académie est devenue une cantine destinée aux artistes et aux intelectuel.le.s. Vous viendrez visiter un lieu où les avant-gardes ont participé à des soirées littéraires ainsi qu’à des fêtes mythiques. Notre équipe saura raconter aux plus petit.e.s et aux plus grand.e.s comment l’histoire de ce lieu emblématique s’entrecroise avec les missions de notre association.

Nous avons emménagé à la Villa Vassilieff en 2021. Souhaitant nous inscrire dans cet héritage matrimonial, nous y avons créé un centre de recherche et de documentation ouvert à tout.e.s. Rénovée par la designer matali crasset, la Villa Vassilieff accueille aujourd’hui des espaces de médiation, de projection, d’écoute et de documentation. Réinvestir ce lieu imprégné de la présence de Marie Vassilieff est un symbole fort pour l’association AWARE, dont la mission est de donner de la visibilité aux artistes femmes et de créer un lien avec le public.

Villa Vassilieff 21 rue du Maine 75015 Paris Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France 01 43 25 88 32 http://www.villavassilieff.net https://www.facebook.com/villavassilieff/;https://twitter.com/villavassilieff;https://www.instagram.com/villavassilieff/ [{« link »: « https://awarewomenartists.com/nos_evenements/journees-europeennes-du-p-matrimoine/ »}] Vue exté­rieure de la Villa Vassilieff, Paris, 2016. Image : Jean-Baptiste Gurliat Villa Vassilieff, chemin du Montparnasse, 21 avenue du Maine, 75015 Paris. Métro : Montparnasse ou Falguière. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Photo de gauche : Margot Montigny / Photo de droite : Philippe Piron ; © Lisa Sturacci