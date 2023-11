Projection Le chêne et ses habitants Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages Lormont, 2 décembre 2023, Lormont.

Projection Le chêne et ses habitants Samedi 2 décembre, 16h30 Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages Entrée libre et gratuite

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots… Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

https://www.youtube.com/watch?v=t0x92ZJqU7g

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T16:30:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

L’Arbre en fête