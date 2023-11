Histoire contée des gardiens de la forêt Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Histoire contée des gardiens de la forêt Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages Lormont, 2 décembre 2023, Lormont. Histoire contée des gardiens de la forêt Samedi 2 décembre, 14h30 Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages Entrée libre et gratuite Une invitation au voyage dans les territoires du monde menacés par la déforestation et l’occasion de sensibiliser les enfants, sans les effrayer, à l’urgence écologique.

La lecture sera suivie d’une vente et signature de l’ouvrage par l’autrice. Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages 20 rue, Sourbes 33310 Lormont Lormont 33310 Lissandre Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

