Distribution de jeunes plants Samedi 2 décembre, 10h00 Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages Sans inscription et dans la limite des stocks. Gratuit.

Compte tenu de leur croissance et de leurs besoins, ces végétaux sont destinés à être plantés dans un jardin et non en pot. De plus, ils doivent être mis en terre le plus rapidement possible, idéalement dans la journée. Il est toutefois possible de différer leur installation de 48 heures maximum, à condition de conserver une humidité au pied (par exemple avec un linge mouillé) et de les entreposer dans un endroit frais. Conseils, infos pratiques par les les animateurs présents sur le stand.

Interruption de 13h à 14h

Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages 20 rue, Sourbes 33310 Lormont Lormont 33310 Lissandre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

L’Arbre en fête

