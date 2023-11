Grainothèque Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Grainothèque Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages Lormont, 2 décembre 2023, Lormont. Grainothèque Samedi 2 décembre, 10h00 Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages Gratuit Jardiniers amateurs, passionnés de la nature, vous qui souhaitez semer, venez déposer ou échanger des semences, venez faire partager vos savoirs autour du jardinage. Ce troc est la condition nécessaire pour que la grainothèque puisse s’auto-alimenter. Le partage est une manière de faire (re)découvrir les trésors de la nature à nos enfants ou à nos voisins. En échangeant des variétés anciennes ou locales, on préserve la biodiversité.

Interruption de 13h à 14h. Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages 20 rue, Sourbes 33310 Lormont Lormont 33310 Lissandre Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

L'Arbre en fête

