Du luxe et de l’impuissance Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages Lormont, 21 juillet 2023, Lormont.

Du luxe et de l’impuissance Vendredi 21 juillet, 17h00 Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages Gratuit sur réservation obligatoire – Spectacle maintenu en cas de pluie , annulé en cas d’alerte canicule

Programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec la Ville de Lormont et la Villa Valmont, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

Au centre d’un grand espace, une voiture des années 90. Devant elle, un écran faisant référence au drive-in cinéma. Quatre spectateurs prennent place et se laissent emporter par les mots de Jean-Luc Lagarce, les ambiances de tournées, les répétitions, la route de nuit et Macha Béranger à la radio…

Du luxe et de l’impuissance est composé d’articles et d’éditoriaux commandés à Jean-Luc Lagarce par les théâtres et des revues entre 1991 et 1995. Nous suivons l’errance solitaire et silencieuse mais pourtant remplie de mots, de sons et d’images de l’auteur qui revient une dernière fois nous raconter, se raconter, raconter ses combats, ses joies, ses désirs… raconter son théâtre.

Villa Valmont, de 17h à 20h45 (durée de la séance 30mn)

Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages 20 rue, Sourbes 33310 Lormont Lormont 33310 Lissandre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.marchesdelete.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 17 03 83 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T17:00:00+02:00 – 2023-07-21T20:45:00+02:00

2023-07-21T17:00:00+02:00 – 2023-07-21T20:45:00+02:00

Été métropolitain Villa Valmont

© Pierre Planchenau