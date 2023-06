Mythologie, le destin de Persée Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages Lormont, 4 juillet 2023, Lormont.

Mythologie, le destin de Persée Mardi 4 juillet, 18h00 Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages Entrée gratuite – Spectacle familial

Les aventures d’un des plus célèbres super héros de la mythologie grècque : né des amours de Zeus et de la mortelle Danaé, condamné à l’exil après qu’un oracle a prédit qu’il tuerait son grand-père, Persée conquiert son titre de héros en allant traquer la dangereuse Méduse, la Gorgone, dont il coupe la tête pour l’offrir à son roi…

Sur un tapis de tissus, deux comédiens jouent tous les personnages, dans un jeu vif, direct, au plus près du public. Une entrée en matière drôle, fine et accessible à tous pour découvrir la mythologie en s’amusant.

Un spectacle « tout terrain » pour les enfants en quête d’aventures et les parents en quête de sens. Ou l’inverse !

https://www.youtube.com/watch?v=gGKbar9678M

Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages 20 rue, Sourbes 33310 Lormont Lormont 33310 Lissandre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 07 30 »}, {« type »: « email », « value »: « spectacles@lormont.fr »}] [{« data »: {« author »: « Groupe Anamorphose », « cache_age »: 86400, « description »: « spectacle jeune public / famille – pour tous les curieux de Mythologie grecque du00e8s 8 ans..nnGroupe Anamorphose (Bordeaux)nu00e9crit et mis en jeu par Laurent Rogeronavec Elise Serviu00e8res et Laurent RogeronnAdaptable u00e0 tout type d’espace !n// extu00e9rieurn// cour d’u00e9cole, ru00e9fectoiren// mu00e9diathu00e8que…nnLes aventures du2019un des plus cu00e9lu00e8bres u00ab super-hu00e9ros u00bb de la mythologie grecque : nu00e9 des amours de Zeus et de la mortelle Danau00e9, condamnu00e9 u00e0 lu2019exil apru00e8s quu2019un oracle a pru00e9dit quu2019il tuerait son grand-pu00e8re, Persu00e9e conquiert son titre de hu00e9ros en allant traquer la dangereuse Mu00e9duse, la Gorgone, dont il coupe la tu00eate pour lu2019offrir u00e0 son roiu2026 nSur un tapis de tissus, deux comu00e9diens jouent tous les personnages, dans un jeu vif, direct, au plus pru00e8s du public.nUne entru00e9e en matiu00e8re dru00f4le, fine et accessible u00e0 tous pour du00e9couvrir la mythologie en su2019amusant.nUn spectacle pour les enfants en quu00eate du2019aventures et les parents en quu00eate de sens. Ou lu2019inverse !nnQuelques atouts n. une introduction vivante u00e0 la mythologie grecquen. un thu00e9u00e2tre accessible, dans lu2019esprit d’un « thu00e9u00e2tre de tru00e9teaux », jeu direct, proche du publicn. un texte u00e0 la fois dru00f4le, pou00e9tique et u00e9ducatifn. une mise en scu00e8ne astucieuse et surprenante, tout en restant lisible pour les enfants.n. un spectacle techniquement lu00e9ger et autonome qui peut jouer partout (en salle, en extu00e9rieur, dans un collu00e8geu2026)n. un dossier pu00e9dagogique ludique qui facilite le travail des enseignants en amont n. des bords de scu00e8ne riches du2019u00e9changes avec les spectateursnnTeaser ru00e9alisu00e9 en collaboration avec Greg MartinnnContact diffusion // 07 85 90 99 57 ou laurie@groupe-anamorphose.com », « type »: « video », « title »: « Mythologie, le destin de Persu00e9e – Groupe Anamorphose – teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/gGKbar9678M/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=gGKbar9678M », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCJEwwt-uZ_ITm4LbgYkl9qw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=gGKbar9678M »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T18:00:00+02:00 – 2023-07-04T19:00:00+02:00

2023-07-04T18:00:00+02:00 – 2023-07-04T19:00:00+02:00

Théâtre Scènes d’été en Gironde

© Vincent Pinson