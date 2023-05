Concert dégustation à la Villa Valmont Villa Valmont, 17 juin 2023, Lormont.

Les concerts dégustations reviennent lors des Avant-Premières de Bordeaux Fête le Vin du 15 au 18 juin 2023. Venez découvrir tout un panel de vins autour d’un concert exclusif dans des lieux insolites.

Chartreuse du XVIIIème, la Villa Valmont a fait l’objet de travaux de réhabilitation conséquents et a ouvert ses portes en avril 2023. Située sur les hauteurs du parc de l’Ermitage à Lormont, la Villa Valmont présente à fois les avantages d’un environnement bucolique tels que le calme et la nature et les atouts d’un environnement urbain : proximité des transports, des commerces et accès facilité à des activités sociales et culturelles.

Au sein d’un parc arboré de 3ha, la Villa Valmont est le lieu de la métropole de Bordeaux dédié à l’art d’écrire disposant d’espaces de vie et de travail pour les auteur·ices et proposant des événements culturels toute l’année, en lien avec l’écriture, ouverts à tous les publics.

Infos pratiques

Genre musical : jazz

Restauration sur place possible

200 personnes maximum

Villa Valmont 20 Rue Sourbes, 33310 Lormont Lormont 33310 Lissandre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T19:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:59:00+02:00

concert dégustation