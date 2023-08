Visite commentée de l’exposition « Henri-Edmond Cross, dans le soleil du Var ; oeuvres sur papier » Villa Théo Le Lavandou, 16 septembre 2023, Le Lavandou.

Visite commentée de l’exposition « Henri-Edmond Cross, dans le soleil du Var ; oeuvres sur papier » 16 et 17 septembre Villa Théo Sur inscription. Places limitées.

Journées Européennes du Patrimoine 2023 au Lavandou

La Ville du Lavandou propose 3 visites commentées de l’exposition “Henri-Edmond Cross, dans le soleil du Var ; œuvres sur papier” actuellement présentée à la Villa Théo à Saint-Clair.

Ces visites, permettant de rentrer davantage dans l’œuvre de ce grand peintre néo-impressionniste, seront commentées par Raphaël Dupouy, attaché culturel du Lavandou.

Comme ses amis les peintres Georges Seurat et Paul Signac, Henri-Edmond Cross est un des acteurs principaux du néo-impressionnisme et son rôle est essentiel dans l’histoire de la libération de la couleur à l’aube du XXe siècle. Il adopte la technique de la division des tons en 1891 et lui reste fidèle jusqu’à sa mort en 1910, époque où il fait figure d’un des pères de la modernité.

Né à Douai en 1856, Cross participe à la fondation du Salon des Indépendants à Paris, avant de quitter la capitale en 1891 pour s’installer définitivement dans le Var, à Cabasson, puis à Saint-Clair au Lavandou où il fait construire sa maison à seulement quelques centaines de mètres de la plage. Là, malgré de douloureux problèmes de santé, Cross atteint sa période la plus féconde. Il pousse ses recherches à l’extrême et, abandonnant les contraintes qu’il s’imposait, laisse épanouir son art au gré de son imagination, notamment par l’usage de l’aquarelle.

Villa Théo 265 avenue van Rysselberghe, Saint-Clair, 83980 le Lavandou Le Lavandou 83980 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur http://www.villa-theo.fr Ancienne maison du peintre néo-impressionniste Théo Van Rysselberghe (1862-1926) à Saint-Clair réhabilitée en centre d'art articulé en lieu de mémoire, d'exposition et de création est désormais ouverte au public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

Ville du Lavandou