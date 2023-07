Visite guidée d’une villa du XXe siècle Villa Téthys La Teste-de-Buch, 16 septembre 2023, La Teste-de-Buch.

Visite guidée d’une villa du XXe siècle 16 et 17 septembre Villa Téthys Gratuit. Sur inscription. 25 places maximum par visite.

Connaissez-vous Roger-Henri Expert ?

Cet architecte de renom du début du XXe siècle a construit trois villas art-déco à Pyla-sur-Mer.

La villa Téthys est la plus réputée et se trouve inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Les propriétaires vous ouvrent leurs portes le temps d’une visite guidée pour apprécier une ambiance méditerranéenne.

Villa Téthys 14 avenue de la Plage, 33260 la Test-de-Buch La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 54 63 14 [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 54 63 14 »}] Cette villa fait partie d’un ensemble de cinq villas édifiées par l’architecte Roger-Henri Expert à Arcachon de 1924 à 1927. Située en bordure de l’océan, la villa Thétys (du nom d’une déesse marine grecque) s’organise autour d’une vaste pièce centrale à rotonde qui rappelle à la fois l’architecture grecque et palladienne. Face à la mer côté ouest, elle donne, côté est, sur un jardin régulier conçu également par Expert, qui mêle l’architecture, la végétation et les jeux d’eau et donne à cette façade un aspect plus intimiste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:45:00+02:00

©DR