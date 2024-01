Torres – Festival Antigel 2024 Villa Tacchini Genève Catégorie d’Évènement: Genève Torres – Festival Antigel 2024 Villa Tacchini Genève, 9 février 2024, Genève. Torres – Festival Antigel 2024 Vendredi 9 février, 20h00 Villa Tacchini 18 à 35 CHF Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Torres façonne un rock infiniment personnel rempli d'amour et de colère où l'introspection ne se prive jamais d'intensité lyrique sous le feu de refrains imparables. Une griffe musicale acérée particulièrement palpable dans le registre du live, prenant la forme d'un déluge sonique déconcertant de sincérité.

Torres – Festival Antigel 2024
Vendredi 9 février, 20h00
Villa Tacchini
Chemin de l'Avenir 11
1213 Genève
18 à 35 CHF

