Les « Rendez-vous aux Jardins » de la Villa Simone 3 et 4 juin Villa Simone Entrée libre

La Villa Simone vous accueille pour un weekend musical au jardin.

Divertissement garanti pour petits et grands !

Avec la participation de la structure de loisirs AJIR, des centres aérés Jaumard et Roches Brunes, du service Environnement et du Carré d’Arts Six-Fours

Concerts et Danse

Présentés par le Conservatoire Régional de Musique de la Métropole Toulon Provence Méditerranée avec la partcipation des enseignants et enfants du site de Six-Fours

Samedi 3 juin

A partir de 10h00 : ensembles à cordes et à vent, jazz et musiques actuelles

A partir de 14h30 : Flûtes, trompettes, trombones et musiques actuelles / Dance

Dimanche 4 juin

A partir de 10h00 : Chorales, viloncelles et clarinette, éveil musical

Ateliers et animations

Samedi 3 et dimanche 4 juin

Linogravure avec Denis Robinot

Fabrication de badges

Création de terrariums

Réalisation de carillons

Stand de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)

Bar à « Sirop-thé »

Création de masques végétaux, empreintes d’argile, fleurs en pomme de pin, petits instruments de musique avec l’association « Les amis de Janas et du Cap Sicié » (seulement le samedi 3 juin)

Jardin musical (seulement le samedi 3 juin)

Initiation à l’aquarelle (seulement le samedi 3 juin à partir de 14h30)

Remise des prix du concours « Jardins et Balcons Fleuris » (11h00)

Nous vous attendons nombreux !

Villa Simone 200, avenue Audibert 83140 Six-Fours–Les-Plages Reynier 83140 Audibert Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Nichée dans un havre de verdure, ce corps de bâtiments et ses dépendances datant du XIXème siècle témoignent d’une architecture et d’un mode de vie provençal. Ouvert , non payant et accessible toute l’année, les jardins de la Villa Simone offrent aux promeneurs des déambulations aux ambiances végétales variées et permettent une rupture salvatrice et apaisante avec le rythme trépident et parfois bruyant de la ville environnante. Parking gratuit, à 5 minutes à pied de l’arrêt de bus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

©Mairie de Six-Fours