conte Viking: Alfhild villa sestier Sauzet, 1 juillet 2023, Sauzet.

Sauzet,Drôme

plongez dans le monde viking, la compagnie Chaos canem vous fait vivre une belle épopée. Spectacle à partir de 5 ans..

2023-07-01 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-01 . .

villa sestier

Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



plunge into the world of the Vikings, as the Chaos canem company takes you on an epic journey. For ages 5 and up.

sumérgete en el mundo de los vikingos, mientras la compañía Chaos canem te lleva en un viaje épico. A partir de 5 años.

tauchen Sie ein in die Welt der Wikinger, die Kompanie Chaos canem lässt Sie ein schönes Epos erleben. Aufführung ab 5 Jahren.

