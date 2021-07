VILLA SCHWEPPES : Iconic tonic tour BAOU, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Marseille.

VILLA SCHWEPPES : Iconic tonic tour La tournée Iconic Tonic Tour est lancée ! Avec une trentaine de dates dans toute la France pendant tout l’été, cet évènement va vous faire passer des soirées inoubliables, nos retrouvailles seront belles et pétillantes ! Pour sublimer ces rendez-vous, l’Iconic Tonic Tour a vu les choses en grand. Des DJ sets, des lives, des jeux concours, des cadeaux et des animations accompagneront chaque moment, chaque date et chaque soirée, pour rendre cette commémoration commune unique. ——————————————— 19:00 – 02:00 Résa de tables : 0635587488 Billetterie : [https://urlz.fr/g96B](https://urlz.fr/g96B) ——————————————— LE BAOU ? 3000 m2 de club opein air Le ciel, la terre, la mer « Le Marché », 300m2 de chill & food 3 BARS, cocktails savoureux Une calanque, une crique, sur résa :0635587488 ! Un parking gratuit et sécurisé Des navettes gratuites au départ du vieux port / Pharo / Joliette Espace COVID « tests-(très)rapides » ——————————————— ● LINE UP King Eddie Phred noir Leam + Naughty J Greg Bamao Yende ——————————————— ➤ INFORMATIONS Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Un espace « TEST rapide » sera également disponible à l’entrée du BAOU.

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



