Découvrez une maison de villégiature signée Le Corbusier 16 et 17 septembre Villa Savoye

Venez à la rencontre de la villa Savoye, ce chef-d’œuvre de l’architecture moderniste, que Le Corbusier décrivait comme une « machine à habiter ». Dans le jardin, des médiations vous seront proposées afin de comprendre la Villa Savoye et les cinq points de l’architecture moderne.

Cette visite est aussi l’occasion de découvrir au premier étage l’exposition « Habiter la villa » de l’artiste plasticienne Françoise Pétrovitch. Ses peintures et sculptures dialoguent avec l’architecture, les recherches chromatiques de Le Corbusier et ravivent la présence des habitants de la maison.

La Villa Savoye a été construite par l'architecte Charles-Edouard Jeanneret dit Le Corbusier entre 1928 et 1931. Elle est l'application parfaite de la théorie des « cinq points d'une architecture nouvelle ». Depuis 2016 elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

