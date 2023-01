Sortie culturelle : la Villa Savoye de Le Corbusier Villa Savoye Poissy Catégories d’Évènement: Poissy

Yvelines

Sortie culturelle : la Villa Savoye de Le Corbusier Villa Savoye, 18 mars 2023, Poissy. Sortie culturelle : la Villa Savoye de Le Corbusier Samedi 18 mars, 15h00 Villa Savoye

Étudiant : 3 € Personnel : 5 €

Visitez la Villa Savoye, monument historique avec l’UVSQ Villa Savoye 82 Rue de Villiers 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France D’origine suisse, l’architecte Charles-Édouard Jeanneret (1887-1965), dit Le Corbusier, fait partie des avant-gardes parisiennes. Il est membre fondateur des Congrès internationaux d’architecture moderne (Ciam) lancés en 1928. Il formule en en 1927 les cinq points d’une architecture nouvelle, pour théoriser les principes fondamentaux du Mouvement moderne qui découlent de l’emploi du béton armé, tous mis en œuvre pour la villa : pilotis, toit-jardin, plan libre, fenêtres en longueur, façade libre Cette maison de week-end synthétise le vocabulaire architectural moderne. Laissé à l’abandon, l’édifice est restauré par les services de l’État de 1963 à 1997 et classé monument historique dès 1964, du vivant de son auteur, un fait rarissime.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T15:00:00+01:00

2023-03-18T16:30:00+01:00

Lieu Villa Savoye Adresse 82 Rue de Villiers 78300 Poissy Ville Poissy

