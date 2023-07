Visite d’une maison de maitre Villa Saint Michel Saint-Priest-en-Jarez Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Priest-en-Jarez Visite d’une maison de maitre Villa Saint Michel Saint-Priest-en-Jarez, 16 septembre 2023, Saint-Priest-en-Jarez. Visite d’une maison de maitre 16 et 17 septembre Villa Saint Michel Visite d’une villa avec une superbe charpente une grande mosaïque au sol

un vitrail et peintures type art nouveau.

Exposition d’une maquette du crêt de Saint Priest avec emplacement du village et de son ancien château.

Animation inter active sur l’histoire du nom des rues du village. Villa Saint Michel 5 Allée du Parc, 42270 Saint-Priest-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

