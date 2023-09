Grasse, image des parfums, Atelier créatif Villa Saint-Hilaire Grasse, 16 septembre 2023, Grasse.

Grasse, image des parfums, Atelier créatif Samedi 16 septembre, 16h00 Villa Saint-Hilaire Gratuit, sur inscription, à partir de 7 ans

Créez votre affiche idéale de Grasse à partir des affiches et brochures touristiques issues des collections de la Villa Saint-Hilaire ! Ou prenez une photographie de votre point de vue préféré de la ville pour la personnaliser lors de l’atelier. Laissez-vous guider au fil des champs de fleurs, fontaines, ligne de fer…

Villa Saint-Hilaire 1 impasse E. Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure) 06130 GRASSE Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 97 05 58 53 http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr/exploitation/ La Villa Saint-Hilaire est une bibliothèque patrimoniale et un Centre de ressources Maison, Jardin & Paysage Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

