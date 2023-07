La Bibliothèque patrimoniale de Grasse vous ouvre ses portes ! Villa Saint-Hilaire Grasse, 16 septembre 2023, Grasse.

Samedi 16 septembre de 10h à 18h : Journées européennes du patrimoine à la Villa Saint-Hilaire

Les 40èmes Journées Européennes du Patrimoine se déroulent les 16 et 17 septembre 2023, avec pour thème le « Patrimoine vivant ». La Villa Saint-Hilaire, bibliothèque Patrimoniale de grasse vous ouvre ses portes en continu la journée du 16 septembre et vous propose de nombreuses animations pour petits et grands.

De 10h à 18h – Exposition

Grasse capitale des parfums : images touristiques du 20ème siècle

Découvrez l’évolution de l’image de Grasse associée à celle de la parfumerie au travers d’une exposition de documents patrimoniaux (brochures touristiques, publicités, cartes postales…). Cette journée, tournée vers le thème national du patrimoine vivant, sera l’occasion d’annoncer le 5ème anniversaire de l’inscription par l’UNESCO des « savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse » sur la liste du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI).

À 10h et 12h – C’est ouvert ! Visite des collections patrimoniales de la bibliothèque (durée 1h30)

Venez découvrir la richesse des collections patrimoniales de la bibliothèque : manuscrits enluminés du Moyen-Age, premiers livres imprimés, ouvrages remarquables et curiosités.

Pour les ados, adultes. Gratuit, sur inscription.

10h30 – Visite commentée de l’exposition « Figurez-vous ! Une petite histoire du portrait »

(Re)découvrez l’exposition « Figurez-vous » qui retrace l’histoire du portrait graphique, littéraire et photographique de l’Antiquité au 20ème siècle.

Sur inscription

10h30 – Atelier pop-up « Portrait de famille »

Réalisation d’une carte en pop-up mêlant portait de famille et portrait historique. Après avoir réalisé et imprimé leur propre portrait, les participants sont invités à découper et coller leur silhouette ainsi que celle de portraits présents dans l’exposition « Figurez-vous ».

À partir de 5 ans. Gratuit, Sur inscription

14h – Conférence «La figure effacée, quelques portraits au 20ème siècle»

Dans le cadre de l’exposition «Figurez-vous ! Une petite histoire du portrait», assistez à la conférence « La figure effacée, quelques portraits au 20ème», par Aurélie PEIRACHE.

Le genre du portrait au 20ème siècle a bouleversé les codes artistiques établis et notre vision du monde. De Pablo Picasso à Ernest Pignon-Ernest, c’est aussi un monde bouleversé qui se lit dans les figures transformées, malmenées, figées ou encore effacées : des démarches novatrices qui restent iconiques.

Gratuit, sur inscription

16h – Atelier création d’affiche « Grasse, image des parfums »

Créez votre affiche idéale de Grasse à partir des affiches et brochures touristiques issues des collections de la Villa Saint-Hilaire ! Ou prenez une photographie de votre point de vue préféré de la ville pour la personnaliser lors de l’atelier. Laissez-vous guider au fil des champs de fleurs, fontaines, lignes de chemin de fer…

À partir de 7 ans. Gratuit, sur inscription

Villa Saint-Hilaire

Tél. 04 97 05 58 53

bibliotheque@ville-grasse.fr

www.mediatheques.grasse.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

