Villa Saint-Ange – Réveillon et déjeuner de Noël Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Villa Saint-Ange – Réveillon et déjeuner de Noël Aix-en-Provence, 24 décembre 2022, Aix-en-Provence . Villa Saint-Ange – Réveillon et déjeuner de Noël 7 Traverse Saint-Pierre Villa Saint-Ange Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Villa Saint-Ange 7 Traverse Saint-Pierre

2022-12-24 12:00:00 – 2022-12-24

Villa Saint-Ange 7 Traverse Saint-Pierre

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône // Menu //



● Terrine de foie gras d’oie au naturel, voile de Sauternes, sirop de betterave rouge aux airelles.

Pain stolen, salade Felicia.

Alsace Pinot Gris, Sylvie Spielmann, 2019

************************************

● Pascaline de Saint-Jacques, nage de coquillages aux poireaux

Clos Cannarreccia, Corse Blanc, 2019

************************************

Sorbet Blanc à l’huile d’olive Castelas, granité citron

************************************

● Chapon de la Ferme du Vallon rôti entier aux aromatiques

Le suprême enrobé d’un jus au tamarin, feuille de chou vert grillée, salsifis caramélisés

La cuisse, gratin de poire et céleri-rave au parmesan

Chambolle-Musigny, Domaine Taupenot-Merme, 2020

************************************

● Chariot de fromages

************************************

● Bûche de Noël aux agrumes et marrons confits

Philipponnat Royale Réserve Brut Osez la magie de Noël en famille ou entre amis, invitez ceux que vous aimez à passer un moment d’exception au cœur du restaurant de la Villa Saint-Ange. Découvrez le menu de Noël élaboré par la Cheffe Nadège Serret. +33 4 42 95 10 10 Villa Saint-Ange Villa Saint-Ange 7 Traverse Saint-Pierre Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Villa Saint-Ange 7 Traverse Saint-Pierre Ville Aix-en-Provence lieuville Villa Saint-Ange 7 Traverse Saint-Pierre Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Villa Saint-Ange – Réveillon et déjeuner de Noël Aix-en-Provence 2022-12-24 was last modified: by Villa Saint-Ange – Réveillon et déjeuner de Noël Aix-en-Provence Aix-en-Provence 24 décembre 2022 7 Traverse Saint-Pierre Villa Saint-Ange Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône