LES CONTES A DOMICILE Jeudi 20 juillet, 14h30 Villa Saint-Ange Gratuit – Sur inscription

MERVEILLEUSES HEROINES

Contes traditionnels et récits de vie par Isabelle Genlis et Isabelle Sauvage | Musique par Guillaume Louis

Le spectacle Merveilleuses Héroïnes distille le Merveilleux des contes dans les récits collectés auprès des femmes du quartier des Épinettes de Paris. Vedettes incontestées d’hier et d’aujourd’hui, Cendrillon, l’épouse de Barbe-Bleue, la Belle au bois dormant, Raiponce…, nous accompagnent de l’enfance à la vieillesse. Les épreuves qu’elles traversent, leurs quêtes de liberté, racontées de façon imagée et symbolique, sont aussi les nôtres, celles de toutes les vaillantes, les courageuses, les persévérantes, les guerrières du quotidien.

Un cabaret d’histoires, inspiré de contes traditionnels et des témoignages du documentaire conté Merveilleuses Voisines (diffusé le 1er juillet à la MVAC 17).

Villa Saint-Ange 5 Villa Saint-Ange 75017 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T14:30:00+02:00 – 2023-07-20T15:30:00+02:00

© Cécile Cayla Boucharel