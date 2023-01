Villa Saint-Ange – Menu de la Saint-Valentin Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

2023-02-10 – 2023-02-14

Villa Saint-Ange 7 Traverse Saint-Pierre

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 95 150 // Menu //



● Pascaline de Saint-Jacques, suc de clémentine, velouté de topinambour, céleri branche.

Pouilly-Fuissé, Pierre Vessigaud, 2020

************************************

● Filet de loup de Méditerranée pochées à l’huile d’olive, légumes vapeur au citron, panisse, sauce César.

Patrimonio, Domaine Gentile, 2020

************************************

● Panna-cotta à la rose, glace burrata, gelée de coing, grenade, gavotte.

Panna-cotta à la rose, glace burrata, gelée de coing, grenade, gavotte.

Champagne Brut Philipponnat Royale Réserve

Retrouvez-vous autour d'un repas spécialement élaboré pour la Saint-Valentin. A deux, profitez d'un moment romantique au restaurant de la Villa Saint-Ange pour le déjeuner ou le dîner !

+33 4 42 95 10 10

