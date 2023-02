Concert à la Villa Romana La Olmeda pour célébrer la Nuit européenne des musées. Trio flamenco de Raúl Olivar : « Journal pour six cordes ». Villa Romana La Olmeda Palencia Catégorie d’Évènement: Palencia

Concert à la Villa Romana La Olmeda pour célébrer la Nuit européenne des musées. Trio flamenco de Raúl Olivar : « Journal pour six cordes ». Villa Romana La Olmeda, 14 mai 2022, Palencia. Concert à la Villa Romana La Olmeda pour célébrer la Nuit européenne des musées. Trio flamenco de Raúl Olivar : « Journal pour six cordes ». Samedi 14 mai 2022, 19h30 Villa Romana La Olmeda

Concert gratuit à l’entrée de la villa. Il n’est pas nécessaire de réserver. La capacité sera complétée par ordre d’arrivée. Le billet vous permet de visiter la villa romaine à partir de 18h30. Le concert commence à 19h30.

Récital de guitare flamenco en format trio accompagné de percussions, basse et chants. handicap moteur mi Villa Romana La Olmeda Carretera C-615, Km.55, 34134 Pedrosa de la Vega, Palencia, Palencia, Castilla y León Palencia 34114 Castilla y León En voiture, en bus, en taxi, parking. [{“link”: “https://www.villaromanalaolmeda.com/villa/todos/eventos/noche-europea-museos-concierdo-raul-olivar-flamenco-trio-diario-seis-cuerdas”}]

http://www.villaromanalaolmeda.com Important site archéologique appartenant à la Diputación de Palencia, qui gère sa muséification en un bâtiment contemporain spectaculaire, œuvre des architectes Paredes-Pedrosa (2009). C’est une « villa » de l’époque romaine avec une des collections de mosaïques (plus de 1500 mètres carrés) les mieux conservés « in situ » d’Espagne. Bien d’intérêt culturel depuis 1996. Récital de guitare flamenco en trio accompagné de percussions, basse et chants : un répertoire de différents styles de flamenco qui font partie de la discographie de Raúl Olivar. Egalement différentes variations libres telles que le Concierto de Aranjuez ou l’hommage à Paco de Lucía seront interprétées avec l’interprétation de sa célèbre chanson «Entre deux eaux». Concert gratuit à l’entrée de la villa selon tarifs. Il n’est pas nécessaire de réserver. La capacité limitée sera remplie par ordre d’arrivée. Le billet est valable pour visiter la villa romaine La Olmeda à partir de 18h30.

Le concert débutera à 19h30. PROGRAMME : ROSAS EN TU BALCÓN – RAÚL OLIVAR

CAPRICHO – RAÚL OLIVAR

SALE LA LUNA – RAÚL OLIVAR

LOS OJOS DE LA INDIA – RAÚL OLIVAR

PASEO DEL CAUCE – RAÚL OLIVAR

LLUVIA – RAÚL OLIVAR

AIRE DE MI LIBERTAD – RAÚL OLIVAR

MAREA BAJA – RAÚL OLIVAR

MONTE DE TOROZOS – RAÚL OLIVAR

VIAJE – RAÚL OLIVAR

UN RINCÓN PARA SOÑAR – RAÚL OLIVAR

ENTRE DOS AGUAS – PACO DE LUCÍA

JALEOS DEL DUERO – RAÚL OLIVAR

ACARICIANDO LA TARDE – RAÚL OLIVAR Raúl Olivar à la guitare flamenco

José Luis Jiménez : chant et percussion.

César Díez : basse électrique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00+02:00

2022-05-14T21:00:00+02:00 © Villa Romana La Olmeda, Diputación de Palencia.

Détails Catégorie d’Évènement: Palencia Autres Lieu Villa Romana La Olmeda Adresse Carretera C-615, Km.55, 34134 Pedrosa de la Vega, Palencia, Palencia, Castilla y León Ville Palencia lieuville Villa Romana La Olmeda Palencia

Villa Romana La Olmeda Palencia https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palencia/

Concert à la Villa Romana La Olmeda pour célébrer la Nuit européenne des musées. Trio flamenco de Raúl Olivar : « Journal pour six cordes ». Villa Romana La Olmeda 2022-05-14 was last modified: by Concert à la Villa Romana La Olmeda pour célébrer la Nuit européenne des musées. Trio flamenco de Raúl Olivar : « Journal pour six cordes ». Villa Romana La Olmeda Villa Romana La Olmeda 14 mai 2022 Palencia Villa Romana La Olmeda Palencia

Palencia