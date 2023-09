Cet évènement est passé Visites guidées de la villa Romaine Villa Romaine Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Var Visites guidées de la villa Romaine Villa Romaine Hyères, 16 septembre 2023, Hyères. Visites guidées de la villa Romaine 16 et 17 septembre Villa Romaine Entrée libre samedi 16 & dimanche 17 septembre à 11h et 15h

(durée 45 mn) À l’occasion des journées du patrimoine, la villa Romaine ouvre exceptionnellement ses portes et vous invite à découvrir son univers étonnant. Au cœur du quartier historique de Chateaubriand à Hyères, l’immersion dans ce jardin « secret » et inspirant s’organisera autour d’une visite guidée d’environ 45min avec au programme : Présentation du contexte historique, urbain et paysager dans lequel s’inscrit cet endroit. Déambulation dans le site, perception des éléments singuliers qui composent et animent cet espace. villa Romaine au 38 boulevard d’orient, 83400 Hyères. Attention la route menant à la villa Romaine est fermée, suivre itinéraire fléché de la mairie. Villa Romaine 38 Bd d’Orient, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://villanoailles.com/evenements »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 villa Noailles Détails Catégories d’Évènement: Hyères, Var Autres Lieu Villa Romaine Adresse 38 Bd d'Orient, 83400 Hyères Ville Hyères Departement Var Lieu Ville Villa Romaine Hyères latitude longitude 43.123467;6.138754

Villa Romaine Hyères Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hyeres/