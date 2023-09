Ouverture d’atelier d’artistes à la villa Rohannec’h Villa Rohannec’h Saint-Brieuc, 16 septembre 2023, Saint-Brieuc.

Présentation, au 1er étage de la villa Rohannec’h, de l’atelier des artistes accueillis dans le cadre de la résidence « Là où va le fleuve ». En présence des auteurs Diane Giorgis et Ali Khelil, de la plasticienne Emma Pecastaings, des photographes Jeanne Paturel et Emmanuelle Pays et de la graphiste Mia Maingourd, le public découvrira leur projet de livre « Guide sensible du port du Légué ». Ce sera l’occasion d’échanger avec eux sur leur processus de création et découvrir les maquettes, les cartes sensibles et les photographies qui viennent nourrir ce projet de livre.

Ce projet est une proposition artistique originale de la Cie L’Artère, à partir d’une commande du Syndicat mixte du Grand Légué – SMGL (Région Bretagne, Département des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc Armor Agglomération), accompagnée par la Villa Rohannec’h, tout au long du processus de création et diffusion.

https://cotesdarmor.fr/villa_Rohannech

Villa Rohannec'h 9 rue de Rohannec'h, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 77 32 96 Une Maison-atelier dans une villa d'armateur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Cie L’Artère