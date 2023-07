Visite guidée de la Villa Rivière : Visite guidée d’une villa créole typique construite à la fin du 18ème siècle, de style néoclassique. Villa Rivière Saint Paul, 16 septembre 2023, Saint Paul.

Visite guidée de la Villa Rivière : Visite guidée d’une villa créole typique construite à la fin du 18ème siècle, de style néoclassique. 16 et 17 septembre Villa Rivière 9€ adulte/ 5€ enfant (entre 5 et 12 ans)/ sur réservation

Villa créole typique construite à la fin du 18e siècle, de style néoclassique, en pierre de basalte et bois, elle est bâtie sur un plan barlong comprenant un corps de bâtiment en pierre et une façade en bois, avec varangue et colonnes. Sur deux niveaux la villa réunit tous les canons de la composition classique et présente une authenticité architecturale rare : distribution intérieure, aménagement, corniches à denticules, varangues avec garde-corps à balustres chantournées, piliers pyramidaux massifs, dallage de marbre à cabochons, murs en bardeaux, fronton à motifs géométriques, parquets en bois endémiques ou rares… La cuisine d’origine est située à l’extérieur de la villa, avec les dépendances.

Monument historique par arrêté du 13 mars 1990. Centre ville de Saint-Paul, rue du commerce

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Villa Rivière