LOISIRS CREATIF ET ARTISTIQUE ''ECOUTER, ANALYSER, REAGIRE ET DEVELOPER, Villa Ravoay Kani-Bé, 11 août 2023, Kani-Bé.

Il s’agit d’un séjour au villa Ravoay à kani-keli «et ECOLE » qui s’articulera autour de temps de révisions afin de préparer la rentrée scolaires, des temps dédiés aux activités loisir et sportives, et la découverte de la région du sud.

L’hébergement s’effectuera sous tantes sur un effectif de 25 adolescents et 4 encadrant.

Le séjour se déroulera du 11 aout 2023 au 21 aout 2023 au villa Ravoay à kani-keli. Les activités proposées lors du séjour seront toutes encadrées par du personnel qualifié et diplômé, et seront en rapport avec les thèmes du séjour : loisirs et créatifs.

Le groupe de jeunes ciblé par ce séjour se compose de jeunes de la commune de Koungou

A l’issu de rencontres informelles avec ce groupe de jeunes, il nous a semblé important de mettre un projet en place afin de répondre aux demandes et questionnements ayant pu émerger durant la période de vacance, tout en les incitant à intégrer un cadre, un fonctionnement, une démarche de projet.

Afin de répondre individuellement et de façon efficace à l’objectif de d’accompagnement, de rattrapage scolaire et de renforcement des apprentissages, il s’agit d’identifier au plus juste les compétences, envies, attentes, besoins et demandes de chacun.

De ce fait il nous semble primordial de mettre en place un certain nombre d’actions sur la période estivale afin d’assurer une continuité éducative tout au long des phases préparatoires au séjour.

Et enfin, le séjour, d’une durée de 11 jours permettra de consolider la relation de confiance avec les animateurs et de faciliter ainsi le travail autour de l’intégration des jeunes.

Ce projet permettra à des jeunes de 14 à 17 ans de sortir dans leur milieu habituel; La rupture avec l’environnement quotidien génère une perte de repère chez les jeunes, favorable au repositionnement de valeurs tel que le respect, l’entraide, l’ouverture d’esprit etc.… à travers la préparation et la construction du séjour d’une part et, des activités proposées d’autre part. Les jeunes pourront se découvrir de nouvelles compétences, de la confiance en soi, un nouveau regard sur l’environnement ….

Ce séjour sera, également, un bon moyen d’inscrire les jeunes dans un cadre, permettra de valoriser le groupe à l’échelle du quartier, et également de créer une passerelle avec l’acceuil jeune qui se mettra en place debut septembre (spécifiques, sportifs, en soirée, Projet vidéo, projet voix off, Atelier d’expression…).

Le projet se divise en 3 temps complémentaires

1. La phase de préparation et de composition du groupe

Phases préparatoires :

Avant le départ, des rencontres avec les jeunes seront organisées afin de préparer au mieux ce séjour. Ils feront des recherches sur les thèmes abordés et l’endroit, en groupe nous choisirons les activités lors de ce séjour. Ils mettront en place le planning des tâches et les menus.

Nous mettrons en place des actions d’autofinancement lors des temps festifs.

Programmés au sein leurs communes:

– Soirée karaoké

– Cinéma de plein air

– D’autres formes pourront être définies avec les jeunes

Les jeunes désirant s’inscrire dans le projet seront également sollicités afin de participer régulièrement aux différents temps de révisions et d’accompagnement scolaire et ateliers.

Socioéducatifs organisés durant toute la période estivale (ateliers vidéo et montage,

Toutes les phases du projet sont élaborées avec les animateurs lors de réunions de préparation.

L’évaluation du projet se fera tout au long du projet (avant, pendant, après) par des temps d’écoute et de médiations avec les jeunes. Leur avis étant pris en compte pour ajuster, modifier ou améliorer le projet et ainsi atteindre au mieux les objectifs fixés.

Une partie du travail sera mené par le public féminin en concertation avec leurs familles. Le but de cette démarche est de permettre à ces jeunes filles de prendre leur place dans un projet au même titre que les garçons et de sensibiliser les parents à l’importance (pour la construction personnelle de ces jeunes filles) de participer à l’élaboration et mise en œuvre de projets de ce genre.

Des veille sera apportée à la libre prise de parole des jeunes, afin qu’elles puissent exprimer au mieux leurs souhaits et leurs attentes.

1. Le séjour

