L'association Le regard du coeur organise un séjour de vacance en hebergement sous tente au villa Ravoay à Kani Keli.

Sur ce séjour, nous allons offrir à l’enfant une éducation de liberté, d’autonomie, dans un environnement propice à la découverte et l’épanouissement individuel et social. Une grande place est accordée aux activités artistiques et créatives : chant, dance, peinture, photo, théatre, musique et vidéo…

Ce séjour est une préparation au concours mini miss qui se déroulera le 19 /08/2023 au restaurant Le Mermoz à l’hotel Caribou.

Nous n’égligerons pas les activités de « la vie pratique » : se laver les mains, ranger, ranger ses affaires, balayer…

D’autres activités sont liées à la vie sensoriel : La vue, le toucher, le gout, l’ouie et l’odorat.

Enfin, il y aura des activités qui permettent le developpement du langage: les mathematiques, l’histoire, la géograhie, le lecture, l’écriture, la musique et les arts plastiques.

La nature elle même est une source infinie d’apprentissage : créer une une tenue s’inspirant de la nature, robe, jupe, pantalon…

Quel que soit le domaine, l'important est que l'appentissage passe par par le concrèt. Le materiel permet à l'enfant d'apréhender le concepte des 5 sens en les experiementant.

2023-08-07T06:00:00+02:00 – 2023-08-07T22:00:00+02:00

Age min 10 Age max 17

