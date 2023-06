Renoue avec ton potentiel Villa Ravoay Kani-Bé, 17 juillet 2023, Kani-Bé.

Renoue avec ton potentiel 17 – 26 juillet Villa Ravoay 10€/par personne

Le niveau scolaire était assez élevé chez les filles. Elles s’expriment aussi bien à l’écris qu’à l’orale.

En revanche, Des grosses difficultés scolaires, chez les garçons. D’autres savent lire et écrire mais nous avons noté que la plus grande majorité a peur et surtout honte de s’exprimer.

Nous allons mettre en place un séjour de vacance qui se deroulera du 17 au 26 juillet 2023 au Villa Ravoy à Kani Keli . Nous accueillirons 25 jeunes de 14 à 17 ans (13 filles et 12 garçons)

Nous souhaitons favoriser la mixité sociale pour rehausser le niveau, car nous avons remarqué au dernier séjour que cela fonctionne très bien.

Lire, écrire, compter et s’exprimer sont les clés pour comprendre le monde qui nous entoure, y prendre sa place et communiquer; nous allons donc nous mobiliser pour permettre aux enfants et jeunes de (re)conquérir leur place et leur rôle de citoyen, Tout le monde a sa place.

Villa Ravoay 35 rue du collège de kani keli Kani-Bé 97625 Mayotte [{« type »: « email », « value »: « leregarducoeur@outlook.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 39 39 20 99 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T06:00:00+02:00 – 2023-07-17T22:00:00+02:00

2023-07-26T06:00:00+02:00 – 2023-07-26T12:00:00+02:00

Apprendre autrement Art et culture