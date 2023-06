Séjour Multisports avec hébergement Villa Ravoay Kani-Bé, 8 juillet 2023, Kani-Bé.

Séjour Multisports avec hébergement 8 juillet – 13 août Villa Ravoay gratuit

Le séjour Multiports avec hébergement organisés par la caisse des écoles de la mairie de Bouéni pourra accueillir 20 enfants âgés de 9 à 12 ans.

Autour des 20 enfants, graviteront les personnels suivants :

– 1 directrice pédagogique en formation BAFD

– 2 animateurs diplômés BAFA

– 2 animateurs en cours de formation BAFA

Pendant le séjour :

Les enfants seront 20, au sein de chaque groupe, les enfants seront divisés en groupe de 10 enfants . Deux animateurs seront référents de chaque groupe pendant la totalité du séjour. Ils seront les interlocuteurs des enfants et des parents et devront, en cas de problèmes graves évoqués par l’enfant, en aviser la direction.

Des activités et des sorties sont prévues en particulier sur la thématique du sport.

Mettre en place des taches à effectuer par groupe.

Autogéré sa vie quotidienne

Être responsable de ses affaires personnelles.

Villa Ravoay 35 rue du collège de kani keli Kani-Bé 97625 Mayotte [{« type »: « email », « value »: « acm@boueni.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 39 68 85 22 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T07:00:00+02:00 – 2023-07-08T20:30:00+02:00

2023-08-13T07:00:00+02:00 – 2023-08-13T11:00:00+02:00

